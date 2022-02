WhatsApp: sembra che cercare informazioni diventerà più facile

Le pagine di WABetaInfo, particolarmente note per le anticipazioni legate al mondo di WhatsApp che fanno capolino di giorno in giorno, hanno da poco confermato una nuova aggiunta per la piattaforma di messaggistica targata Meta, la quale dovrebbe essere introdotta per tutti gli utenti dopo che i test avranno fornito risultati positivi.

Si parla nello specifico della lente d’ingrandimento per la ricerca di messaggi e informazioni fra le proprie chat, la quale permette di inserire una data query su WhatsApp e su WhatsApp Web per avere a che fare con una lista di quando questa è stata utilizzata, ritrovando quindi dei messaggi utili con anche solo delle parole.

Il tutto ha avuto modo di migliorare nel corso dei mesi grazie ai vari aggiornamenti, soprattutto per quel che riguarda la velocità di ricerca per la piattaforma, e ora il colosso ha deciso di inserire il tutto in un nuovo spazio, visto che sarà possibile attivare la lente anche recandosi sul profilo degli utenti, senza che serva accedere alle chat.

In questo modo, si avrà quindi modo di far partire il tutto più velocemente, non appena la lente d’ingrandimento inizierà ad arrivare su tutti i dispositivi in seguito al termine della fase di beta, che verosimilmente non richiederà molto tempo.