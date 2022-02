This War of Mine: i proventi del videogioco a favore della Croce Rossa ucraina

11 Bit Studios devolverà i proventi da This War of Mine, lo struggente videogioco sulle vittime civili della guerra, alla Croce Rossa ucraina, per una settimana.

Tanti videogiochi parlano di guerra, ma pochi lo fanno dal punto di vista dei singoli civili, inermi di fronte allo scempio e alla devastazione delle proprie città e abitazioni. This War of Mine, dello studio polacco 11 Bit Studios, è uno di questi, e dal 2014 è divenuto uno dei più famosi e apprezzati titoli indie del genere. A fronte dell’attuale crisi in Est Europa, al confine con la Russia, 11 Bit ha deciso di devolvere tutti i proventi del titolo, per una settimana, alla Croce Rossa ucraina.

Dal messaggio di 11 Bit Studios in proposito:

Fate in modo che questo messaggio risuoni con tutto quel che sapete a proposito della guerra e di come la guerra uccide le persona, devasta le loro vite e le loro case. Facciamo in modo – giocatori e sviluppatori, insieme – di fare tutto quel che possiamo per supportare le vittime della guerra in Ucraina.

Questa la sinossi del titolo, disponibile per PC (su Steam, GOG ed Epic Games), PlayStation, Xbox, Android e iOS:

In This War Of Mine non giochi nel ruolo di un soldato d’élite, ma piuttosto in quello di un gruppo di civili che cerca di sopravvivere in una città sotto assedio, lottando con la carenza di cibo e medicine e costantemente in pericolo a causa di cecchini e rovistatori ostili. Il gioco propone un’esperienza sulla guerra vista da una prospettiva completamente diversa.

Il ritmo in This War of Mine è dettato dall’alternanza del giorno e della notte. Di giorno i cecchini appostati ti impediscono di uscire allo scoperto, quindi devi occuparti della gestione del rifugio, ovvero produrre e barattare oggetti e prenderti cura dei sopravvissuti. Di notte, invece, scegli quale civile mandare a rovistare in una serie di ambientazioni uniche alla ricerca di oggetti che possano contribuire alla sopravvivenza del gruppo o dell’individuo.

Affronta questioni di vita o di morte facendoti guidare dalla tua coscienza. Cerca di proteggere tutti gli abitanti del tuo rifugio oppure sacrificane uno per dare maggiori probabilità di sopravvivere agli altri. In tempo di guerra non esistono decisioni giuste o sbagliate, esiste solo la sopravvivenza. Prima lo accetterai e meglio sarà.

Le versioni Steam, GOG e PlayStation sono in forte sconto: in particolare, per pochi euro sui primi due store potete reperire la Complete Edition, fornita di tutti i DLC aggiuntivi.

Leggi anche la recensione del boardgame ispirato al videogioco: