Reacher: dalla pagina allo schermo insieme all’autore Lee Child

Spesso, il passaggio dalla pagina scritta al live action può rivelarsi traumatico, nel passaggio di adattamento. In un nuovo video ufficiale, Prime Video ci regala un breve estratto in cui l’autore di Reacher, Lee Child, legge un passaggio dal primo romanzo della serie, Killing Floor, mentre su schermo vediamo come è stato adattato per il serial.

La prima stagione di questa serie di grande successo (già rinnovato per una seconda) è basata sul romanzo d’esordio del personaggio creato da Lee Child, ovvero per l’appunto The Killing Floor, conosciuto in Italia come La Zona Pericolosa. Lo sceneggiatore, showrunner e produttore esecutivo del telefilm è Nick Santora.

Gli altri membri del cast sono Malcolm Goodwin (Oscar Finlay), Willa Fitzgerald (Roscoe Conklin), Chris Webster (KJ), Hugh Thompson (Baker), Maria Sten (Frances Neagley), Harvey Guillén (Jasper), Kristin Kreuk (Charlie), Currie Graham (Kliner Sr.), Marc Bendavid (Hubble), Willie C. Carpenter (Mosley), Maxwell Jenkins (Reacher da ragazzo) e Bruce McGill (Mayor Teale).

