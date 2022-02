Lucca Comics & Games e Librerie Feltrinelli: una primavera di appuntamenti

Fumetti, manga, narrativa fantasy, videogiochi e giochi table-top: le tante forme della cultura pop trovano casa nelle Librerie Feltrinelli grazie alla collaborazione con il Festival Lucca Comics & Games: una sinergia che ha trovato espressione negli ultimi due anni con la creazione di inediti reparti Comics & Games all’interno delle Feltrinelli di Torino, Genova, Milano, Roma e Palermo, e che oggi si consolida e rafforza ulteriormente grazie a un nutrito calendario di incontri in programma per la primavera ormai alle porte.

Nella convinzione che il gioco digitale e fisico, insieme al mondo fantasy e ai fumetti, sia uno dei linguaggi contemporanei per raccontare e far vivere le storie, Librerie Feltrinelli e Lucca Comics & Games organizzano, a partire dal 25 febbraio e fino all’estate, appuntamenti e incontri assieme ai principali protagonisti dell’Universo della Pop Culture, tra cui la streamer da 70.000 follower Virginia Gambatesa, in arte Kafkanya, il creator esperto di cinema, serie tv e giochi da tavolo Daniele Daccò aka il Rinoceronte con la redazione di Nientedadire, il giornalista Lorenzo Fantoni, la scrittrice di fantasy Licia Troisi, il fumettista Lelio Bonaccorso, la più grande comunità ludica italiana La Tana del Goblin, lo streamer e youtuber Dario Moccia, la crew di Need Games e molti altri.

Bonus track di questa partnership, l’ingresso del progetto “Feltrinelli Comics & Games” sul canale Twitch Lucca Comics & Games co-brandizzato laFeltrinelli: uno spazio digitale per approfondire gli universi del fumetto e del gioco e raccontare le tante molteplici intersezioni con il mondo delle librerie.

Il ricco palinsesto di eventi live e in streaming targati Feltrinelli Comics & Games accompagnerà gli appassionati fino all’inizio dell’estate.

Proprio oggi, venerdì 25 febbraio, spazio a Daniele Daccò (aka Il Rinoceronte) con Silvia di Escilgioco e tutta la redazione di Nientedadire (che comprende anche Furibionda e Mr. Rob) che alle 14.00 daranno il via al nuovissimo appuntamento live dedicato al gioco da tavolo “L’apriscatole – L’adunanza dei malvagi” realizzato in collaborazione con Asmodee, presso lo spazio Feltrinelli Comics & Games di Piazza Piemonte – Milano. Due volte al mese, per due ore, sarà possibile assistere alle sessioni di gioco da tavolo che saranno anche trasmesse in diretta sui canali TikTok dei creators coinvolti e nel canale Twitch della redazione di Nientedadire. A partire dalle 16.00, l’azione si sposterà sul canale Twitch di Lucca Comics & Games per un avvincente momento live streaming di dialogo sulla cultura pop.

La collaborazione con Asmodee dedicata al gioco da tavolo continuerà per tutta la primavera con una serie di presentazioni in anteprima di nuove uscite della casa editrice.

Sabato 26 febbraio tornerà la rubrica Needscovery GdR che si svolge due volte al mese presso lo spazio Feltrinelli Comics & Games di Piazza Piemonte a Milano ed è dedicata ai giochi di ruolo editi da Need Games. Il format prevede un talk introduttivo (dalle 15.00 alle 16.00) in cui si approfondisce la “lore” (l’ambientazione) del gioco scelto a cui seguirà una sessione dimostrativa di gioco di ruolo; sabato sarà la volta di Fabula Ultima. Per partecipare alle sessioni di gioco è necessario iscriversi su Eventbrite: ogni appuntamento avrà un link dedicato che sarà disponibile di volta in volta sui canali social di Need Games e di Lucca Comics & Games.

Kafkanya raccoglie il testimone da Kurolily come ambassador del progetto Feltrinelli Comics & Games e, a partire dall’8 marzo, due giovedì al mese condurrà “L’angolo di Kaf”, uno spazio dedicato all’approfondimento degli universi di Lucca Comics & Games e di Feltrinelli, abbracciando tutta la pop culture. Virginia Gambatesa, in arte Kafkanya, da 5 anni è una streamer su Twitch e presenta la nuova edizione del programma della GameStop Tv. Nel ruolo di host condividerà tutte le sue passioni tra le quali il cinema, i videogiochi, la lettura, la cultura giapponese e la buona cucina.

Tra le anticipazioni dei mesi di marzo e aprile, un appuntamento imperdibile per i fan del Re del Terrore con Diabolik storie: giocare con un’avventura a fumetti, una sessione di gioco aperta al pubblico realizzata in collaborazione con Pendragon (19 marzo e 16 aprile, ore 15.00-19.00, Feltrinelli Comics & Games di Piazza Piemonte a Milano).

Il 10 marzo la Feltrinelli Comics&Games di Piazza Piemonte a Milano ospiterà una giornata dedicata all’idraulico più famoso della storia: durante il Super Mario Day – realizzato in collaborazione con Edizioni BD – sarà presentato il nuovo volume a fumetti “Super Mario Manga Mania”.

Gli amanti del manga potranno vivere l’emozione della presentazione di uno dei titoli di punta di Star Comics: Kaiju N. 8, un nuovo manga di Naoya Matsumoto (26 marzo, ore 19.00, Feltrinelli Comics & Games di Via Marconi a Roma).

Le attività in programma coinvolgeranno anche i gamer liguri (e non solo), che avranno la possibilità di sperimentare un’intensa sessione di gioco aperta al pubblico organizzata dagli amici de La Tana del Goblin (26 marzo, ore 15.30, Feltrinelli Comics & Games di via Ceccardi a Genova).

Nel mese di marzo prenderanno il via anche le rubriche mensili del canale Twitch di Lucca Comics & Games curate da Lorenzo Fantoni, che con la sua Rassegna Stanca e insieme a ospiti sempre diversi, accompagnerà il pubblico alla scoperta delle novità legate al mondo del videogioco e a tutte le news dedicate alla pop culture, tra miniature, serie tv e cinema (a partire dal 1° marzo, ore 11.30), e da La Madre dei Draghi, che guiderà gli spettatori nei mondi della narrativa fantasy e fantastica, tra saghe letterarie, uscite e curiosità storiche (dal 3 marzo, ore 21.00).

E ancora lo spazio Rock ‘n’ Comics dedicato alle commistioni tra fumetto e musica rock condotto da Andrea Rock, portando online su Twitch un format di grande successo inaugurato nell’edizione 2021 di Lucca Comics & Games.

Per gli amanti del gioco, l’appuntamento è su Twitch con i progettisti di Robothlon, vincitore della campagna di Crowdfunding “laFactory dei Giochi” lanciata da laFeltrinelli lo scorso anno. Un progetto di Abracadula, distribuito in esclusiva nelle Librerie Feltrinelli e sui siti laFeltrinelli.it e IBS.it. Il gruppo di lavoro – formato da Gianluigi Pucciarelli (ideazione e sviluppo), Mario Brillo (illustrazione) e Silvia Scaccuto (grafica) – interverrà in live con Kafkanya (17 marzo, ore 15.00-17.00).

Mentre il collettivo Unravelore guiderà il pubblico “Alla Scoperta del Gdr Italiano” (20 marzo, dalle ore 16.00 presso la Feltrinelli Comics & Games di Piazza Piemonte a Milano).

Tornano anche le grandi presentazioni dal vivo e ai firmacopie con gli autori, tra i quali Licia Troisi con il suo firmacopie legato al suo nuovo libro “Le Guerre del Multiverso – Poe. La nocchiera del Multiverso” edito da Rizzoli (8 marzo, ore 17.30 alla Feltrinelli Comics & Games di Piazza Piemonte a Milano con un’anteprima su Twitch). E ancora Lelio Bonaccorso con il suo “Vento di libertà” edito da Tunué (con prefazione di Nadia Terranova) incontrerà i fan l’8 marzo alle 18.30 (libreria laFeltrinelli di Via Cavour a Palermo) per poi toccare anche Roma (il 24 marzo alle 18.00) e Milano (il 25 marzo alle 18.30). Il 2 aprile anche Dario Moccia – dopo una presentazione su Twitch – incontrerà i fan per il firmacopie del suo ultimo libro Lore – l’Artbook Ufficiale, edito da Fabbri Editore, dedicato al progetto Lore – primo impatto (ore 15.00-17.00 intervista sul canale Twitch in diretta dalla Feltrinelli Comics & Games di Piazza Piemonte a Milano; dalle 17.30 firmacopie).

A partire da aprile, oltre ai numerosi incontri negli spazi Feltrinelli Comics & Games e in streaming, torneranno gli appuntamenti dedicati al mondo delle miniature con attività dedicate di pitturazione, gioco ed esposizione organizzate in collaborazione con il festival italiano di miniature Miniacs.

