Dal 24 febbraio è stato reso disponibile su Prime Video LOL: Chi ride è fuori 2, la nuova stagione della serie che l’anno scorso è divenuta un vero e proprio fenomeno mediatico, e che in questo 2022 si è ripresentata con un cast nuovo, offrendo tante risate, ma non troppe. Il richiamo ad i personaggi ed alle situazioni della prima edizione è fatto fin dalle prime battute, ed a testimoniarlo ancora di più c’è l’inserimento come guest star di Lillo con il suo Posaman, e con altre performance dell’attore comico.

LOL: Chi ride è fuori 2 crea entusiasmo e divertimento, ma non agli stessi livelli dell’edizione precedente, e qui di seguito proviamo a spiegarvi il perché.

Manca l’effetto sorpresa

L’effetto sorpresa dell’anno scorso, con un nuovo format lanciato in Giappone, ed ancora inedito in tutto il Mondo, ha generato un qualcosa di enorme, considerando che quando è uscita la prima edizione di LOL – Chi ride è fuori, ci trovavamo ancora ad affrontare la nuova ondata di Coronavirus, ed il fatto di poter godere di un programma che si allontanasse da un’atmosfera pesante e cupa, offrendo addirittura risate, è un qualcosa che ha aiutato molto a ingigantire il fenomeno LOL. La seconda edizione del programma arriva, involontariamente, in un altro momento propizio, considerando che è stato appena sferrato l’attacco russo in Ucraina, e, oltre a seguire le drammatiche notizie in televisione, trovare evasione in uno show di risate può essere di grande supporto.

LOL – Chi Ride è Fuori 2 prova ad alternarsi tra sorprese ed elementi consolidati

Le regole ovviamente non cambiano, ma alcune piccole varianti aiutano a proiettare lo spettatore verso un nuovo momento d’intrattenimento da vivere, differente rispetto alla scorsa edizione. La continuità viene creata dalla presenza di Fedez, da Frank Matano come co-conduttore, e da Lillo che fa da guest star, un personaggio che l’anno scorso è stato un vero e proprio crack, e che ha alimentato tanti meme e battute ripetute in continuazione (un po’ tutti avranno detto almeno una volta “So’ Lillo”). Il cast di quest’edizione vede presenti: Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni. Così come nella scorsa edizione c’è un’alternanza di artisti emergenti e grandi veterani.

Virginia Raffaele e Mago Forest tra le grandi conferme

Le conferme arrivate da questa seconda edizione di LOL sono rappresentate da Virginia Raffaele e Mago Forest: i due comici riescono a rubare continuamente la scena. Il Mago Forest potrebbe, sotto un certo punto di vista, essere accostato ad Elio ed all’impatto che il cantante de Le Storie Tese ha avuto sullo show durante l’anno scorso. Il Mago Forest riesce a funzionare sia quando si mette in primo piano, che quando fa da spalla o da sfondo ad altre situazioni. Esilarante è il momento in cui supporta Alice Mangione in un’improvvisata cerimonia di premiazione, o quando si mette in primo piano mostrando una foto compromettente. Forest riesce ad essere incisivo anche nei momenti in cui tira fuori delle battute sottili, in situazioni in cui non è la figura in primo piano. E così come Elio nello scorso anno, sembra aver preso di mira (almeno in questi primi quattro episodi) il personaggio di Max Angioni, mentre Elio nella precedente edizione si scagliava spesso contro Frank Matano.

Virginia Raffaele è, invece, la figura di rottura di quest’edizione, paragonabile per certi versi al Lillo dello scorso anno, e per altri a Caterina Guzzanti, ma in realtà stiamo parlando di una figura a sé, e che ancora più in quest’occasione (nonostante in televisione abbia dimostrato a più riprese il suo grande talento) riesce a catalizzare la scena. Se c’è un qualcosa che verrà certamente ricordato di LOL – Chi Ride è Fuori 2 si tratta del momento in cui la Raffaele veste i panni di Marina Abramovic, regalando una “performance” (o come direbbe lei “peffomanz”) memorabile, e che non può non far scattare la risata. La prestazione della Raffaele è in grado anche di “oscurare” il pur bravissimo Corrado Guzzanti, un maestro della comicità, che durante i primi quattro episodi fa di tutto per tirare fuori le sue doti da comico, mettendosi in luce con alcuni dei suoi personaggi migliori.

Qualche gradino sotto sono presenti, invece, Maccio Capatonda e Max Angioni, un personaggio popolarissimo e super consolidato ed un comico giovane meno noto. Maccio riesce a fare il suo, tirando fuori alcuni dei suoi personaggi (c’è anche Padre Maronno) e modi demenziali di fare comicità. Il tipo d’interazione di Capatonda funziona, ma non è strabordane, ed il comico si ricava il giusto spazio, riuscendo a fare il protagonista, ma il più delle volte la buona spalla. E proprio con Max Angioni l’esperto Capatonda riesce a creare una buona sinergia che aiuta a far emergere il giovane talento. Angioni in fase di presentazione era già stato inquadrato da Fedez come un possibile crack, l’ultimo arrivato capace di scardinare gli equilibri, ed in effetti così è stato. In maniera semplice, spontanea e fresca il giovane comico riesce a ricavarsi uno spazio di rilievo in queste prime quattro puntate di LOL – Chi Ride è Fuori 2.

Risate e divertimento, ma senza il botto

Il 3 marzo uscirà la seconda e ultima parte dello show, che promette un finale all’altezza, e che si spera possa essere più che brillante. Se c’è da fare un appunto alla scorsa edizione è la differenza tra la prima e la seconda parte: le prime puntate raggiungevano un picco di gag e situazioni memorabili maggiore rispetto alle ultime, e speriamo che in questa seconda edizione l’apice si raggiunga proprio nel finale. Nel frattempo possiamo dire che questa nuova edizione di LOL entusiasma ma non troppo, non sono stati raggiunti i picchi dell’anno scorso (a parte nel momento in cui Virginia Raffaele ha vestito i panni di Marina Abramovic), ed il fatto che non si tratti più di uno show da effetto sorpresa potrebbe rischiare di portare alla lunga ad una fase di stanca (ma questo è un discorso che riguarda più che altro l’idea di un eventuale LOL 3).

Ricordiamo che LOL – Chi Ride è Fuori 2 è disponibile su Prime Video dal 24 febbraio.