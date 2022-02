Google nasconde un simpatico easter egg dedicato a Batman

Google omaggia l'imminente The Batman con un simpatico easter egg. Il motore di ricerca si trasforma in Gotham City!

Google ama gli easter egg, non è una novità. Questa volta il motore di ricerca omaggia Batman con una simpatica animazione. Attivarla richiede alcuni passaggi, che vi andiamo subito a descrivere.

La query da ricercare è ‘Bat-segnale‘ o ‘Bat-Signal’. Solo queste due parole consentono di attivare l’easter egg, altre soluzioni (come la più banale Batman) non sono sufficienti.

Una volta fatto non dovete fare altro che guardare il pannello a destro e cliccare sull‘icona interattiva. A quel punto il motore di ricerca inizia a trasformarsi: lo schermo si riempie di nubi e si sentono dei tuoni in lontananza. Ed ecco che a pieno schermo un fascio di luce mostra il simbolo dell’uomo pipistrello. A quel punto compare anche un rampino a cui segue la sagoma inequivocabile di Batman.

Un’iniziativa giocosa e divertente. Anche se l’omaggio è stato pensato proprio in vista del prossimo film della saga che vedrà per la prima volta Robert Pattinson nei panni di Batman, Google ha spiegato che l’easter egg è stata un’iniziativa spontanea e non fa parte di una campagna pubblicitaria concordata con Warner Studios.

The Batman uscirà nelle sale italiane il prossimo 3 marzo. Il film durerà ben 2 ore e 56 minuti. Oltre a Robert Pattinson fanno parte del cast anche Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright e Colin Farrell.