Animali Fantastici: trailer rimandato, in arrivo il documentario con Stephen Fry

Il tanto atteso nuovo trailer di Animali Fantastici: I segreti di Silente atteso per ieri è stato rimandato a data da destinarsi: nel frattempo, Stephen Fry parla del perché il Mondo Magico sia così popolare.

Non è stata fornita una spiegazione ufficiale, da parte di Warner Bros., del rimando del trailer, annunciato ufficialmente alcune ore dopo il lancio previsto, ma è logico pensare sia stata una scelta dovuta all’escalation bellica in Est Europa. Restiamo in attesa di aggiornamenti, da quel punto di vista.

The eagerly awaited Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore trailer will not be revealed today. More to come very soon, thank you for your patience.

Possiamo, però, relativamente consolarci con l’annuncio dell’arrivo di un documentario ufficiale relativo alla magizoologia, Fantastic Beasts: A Natural History, che arriverà su BBCOne e BBCiPlayer il 27 febbraio alle 19:00, e il primo aprile su HBO Max. C’è una buona probabilità che lo vedremo anche in Italia, per quella data, se proseguirà il sodalizio tra HBO Max e Sky che ci ha già portato le reunion di Friends ed Harry Potter. Intanto potete ammirarne il trailer originale in cima alla notizia.

Il documentario sarà presentato dall’attore britannico Stephen Fry, già narratore degli audiolibri in lingua originale della saga potteriana, che in questo video ci propone una teoria azzardata ma affascinante. Alla domanda: “Perché pensi che il Mondo Magico sia così amato, oggigiorno?” ha infatti così risposto:

Everyone loves a world of wonder and magic ✨ Keep an eye out for this exciting new BBC documentary with Stephen Fry, Fantastic Beasts: A Natural History!

UK: 7pm, 27th February on @BBCOne & @BBCiPlayer

US: 1st April on @HBOMax

More dates coming soon. pic.twitter.com/AVAwHRPPea

— Wizarding World (@wizardingworld) February 24, 2022