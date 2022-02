Realme Narzo 50 è ufficiale, ecco tutti i dettagli

Realme Narzo 50 è stato annunciato in via ufficiale da parte della compagnia dopo i molteplici rumor, scopriamo quindi tutti i dettagli.

Seppur al momento la compagnia non abbia ancora avuto modo di confermare il debutto del suo nuovo gioiellino in tutto il mondo, il Realme Narzo 50 è stato annunciato per il territorio indiano, con tutti i dettagli che sono stati finalmente forniti in via ufficiale. Parliamo di un dispositivo che nel corso degli scorsi mesi era già stato vittima di molteplici leak, con la maggior parte delle informazioni che risulta ora confermata, ma scopriamo quindi insieme tutti i dettagli precisi grazie a quanto rivelato dal colosso.

Troviamo all’interno del Realme Narzo 50 il SoC MediaTek Helio G96, seppur si parli sin da subito di un supporto al 5G futuro grazie a una variante Pro del telefono. Lo schermo da 6,6 pollici LCD IPS si presenta con risoluzione di 2412×1080, oltre che 120 Hz di refresh rate. Non manca anche un sensore per le impronte digitali sul lato. Nella parte frontale troviamo una fotocamera punch-hole da 16 MP per i selfie, mentre sul retro è presente un setup triplo. Si parla nello specifico di una 50 MP principale, con un sensore macro da 2 MP e una lente in bianco e nero con la stessa risoluzione.

Il dispositivo è stato pensato per giungere con un totale massimo di 6 GB di RAM e di 128 GB di spazio per l’archiviazione interna, con 3 GB di RAM virtuali supportate. Come sistema operativo, troviamo la Realme UI 2.0 basata su Android 11, e al momento non ci sono purtroppo al momento informazioni in merito a quando l’aggiornamento ad Android 12 farà il suo debutto. Chiudiamo le informazioni con la batteria da 5.000mAh che supporta la ricarica rapida a 33 W.

Seppur non ci siano ancora conferme dell’arrivo in Italia, al cambio attuali dovremmo avere a che fare con questi prezzi per le varie configurazioni. 150 euro circa per la versione da 4 GB di RAM e 64 GB di spazio per l’archiviazione e 180 euro circa per la versione migliore, che si presenta come 6 GB + 128 GB.