Mercedes-Benz punta al raddoppio delle vendite di auto elettriche

Nel 2022 Mercedes-Benz punta a raddoppiare le vendite delle auto elettriche. Nello stesso periodo il produttore intende espandere quello che chiama ‘impronta elettrica’, potenziando gli investimenti nella progettazione e produzione di nuovi veicoli ad impatto zero. Lo ha rivelato Ola Kaellenius, CEO di Mercedes-Benz.

Dallo scorso ottobre Mercedes-Benz non fa più parte dell’azienda Daimler, che non esiste più. La vecchia società si è scissa in Mercedes-Benz Group – con tutti i marchi automotive dell’ex Daimler, inclusi Motorsport e Formula 1 – e Daimler Trucks, che come si intuisce dal nome continuerà a produrre i veicoli commerciali.

Durante una recente call con gli investitori, Harald Wilhelm, CFO di Mercedes-Benz, ha ricordato le importanti sfide che incombono sul mercato dell’automotive: dalle incertezze della geopolitica, passando per la pandemia e l’importante aumento dei prezzi di diverse materie prime.

Mercedes ha promesso agli investitori un maggiore controllo sulla filiera dei chip, grazie alla creazione di nuove partnership strategiche con i produttori di semiconduttori.

Oggi Mercedes può contare su un’ampia line-up interamente elettrica contraddistinta dal nuovo brand EQ. Il portfolio del produttore, tra le altre vetture, include anche le nuove Mercedes EQS e Mercedes EQA, rispettivamente una berlina di lusso e un SUV. Tutti i veicoli di nuova generazione di Mercedes sono dotati di MBUX, che sta per Mercedes-Benz User Experience, ossia una piattaforma di infotainment di ultima generazione.