Indomite – Storie di donne: BAO Publishing pubblicherà l’Edizione Integrale il 3 marzo.

Dopo l’enorme successo in tutto il mondo, Indomite – Storie di donne, la raccolta di trenta ritratti a fumetti di donne che hanno lottato per fare esattamente ciò che volevano e sentivano di fare, a opera di Pénélope Bagieu, torna in un’elegante edizione integrale grazie a BAO Publishing, dal 3 marzo.

Coraggiose, sfacciate, anticonformiste, sprezzanti del pensiero omologato e patriarcale. Sono le Indomite di Pénélope Bagieu, autrice francese che con sensibilità e umorismo racconta trenta storie di donne che la Storia ha relegato ai margini della propria narrazione e che invece meritano un ruolo da protagoniste. Dopo il successo dei due volumi già pubblicati da BAO e andati esauriti in pochissimo tempo, l’opera dell’autrice francese torna in un imperdibile volume unico.

Queste sono solo alcune delle storie raccontate con sensibilità e umorismo dall’autrice francese: storie di donne che hanno inventato il loro futuro oltre ogni pregiudizio.

Clémentine Delait, La donna barbuta;

Joséphine Baker, Ballerina, combattente, madre di famiglia;

Tove Jansson, Pittrice, creatrice di troll;

Sonita Alizadeh, Rapper;

Betty Davis, Autrice – Compositrice;

Nellie Bly, Giornalista;

Mae Jemison, Astronauta;

Peggy Guggenheim, Amante dell’arte moderna;

Pénélope Bagieu, nata nel 1982 a Parigi da genitori corsi e baschi, è un’illustratrice e fumettista francese. Nel 2007 crea il blog a fumetti Ma vie est tout à fait fascinante (www.penelope-jolicoeur.com), in cui racconta episodi della sua vita quotidiana con humour e grazia accattivanti. La successiva pubblicazione dell’omonimo libro riconferma il successo del blog anche sulla carta stampata. In seguito illustra le avventure di Joséphine e si cimenta in varie collaborazioni con la stampa, l’editoria e la pubblicità. Nel 2010 pubblica il suo primo racconto di largo respiro, Cadavres exquis, per la Casa editrice Gallimard. Due anni dopo, per Delcourt, disegna con Boulet La Page blanche. Nel 2013, nel corso del Festival Internazionale del fumetto di Angoulême, viene nominata Cavaliere delle Arti e delle Lettere. Lo stesso anno collabora con Joann Sfar per il libro Stars of the Stars, sempre pubblicato con Gallimard. Con lo stesso editore pubblica nel 2015 California Dreamin’, che nel 2017 viene portato in Italia dalla Casa editrice BAO Publishing. Nel 2018 realizza il primo volume di Indomite – Storie di donne che fanno ciò che vogliono, seguito nel 2019 dal secondo tomo conclusivo. Entrambi sono stati editi in Italia da BAO Publishing, che li raccoglie in un volume unico nel 2022.

