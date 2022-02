Elon Musk non ha più un patrimonio di d200 miliardi di dollari

Elon Musk, nel corso degli anni ha avuto modo id conseguire diversi obiettivi, uno dei quali, se non forse il più importante – in quanto racchiude tutti gli altri – è quello di aver conseguito un patrimonio totale superiore ai 200 miliardi di dollari. Si è trattato di un vero e proprio obiettivo enorme, seppur non sia stato l’unico a conseguirlo, con l’uomo che ha avuto questa possibilità conseguire grazie alle sue aziende e ai vari piani che ha portato avanti nel corso degli anni, riuscendo a far parlare di sé in numerose situazioni, come anche quando ha avuto modo di essere nominato come uomo più importante dell’anno dal TIME solamente qualche mese a dietro.

Tuttavia, pur considerando che Musk resta ancora l’uomo più ricco sulla Terra, dato che nessuno è riuscito a eguagliare il suo patrimonio, c’è da considerare che questo è da poco sceso di qualche cifra considerevole, andando quindi sotto la tanto iconica soglia dei 200 miliardi di dollari.

Il tutto è stato riportato sulle pagine di Bloomberg, dove è stato spiegato che un calo di 13,3 miliardi di dollari ha portato la ricchezza ad attestarsi solamente sui 198,6 miliardi di dollari, per via di quanto le azioni di Tesla hanno avuto un grosso ribasso.

A quanto pare, quest’anno l’uomo ha già visto 71,1 miliardi di dollari scomparire dalle proprie tasche, per via delle tensioni geopolitiche e di ulteriori problemi riguardanti i mercati che tratta. Forse proprio per via del fatto che si trova in maniera indiscussa in cima alla classifica degli uomini più ricchi, abbiamo a che fare con la cifra maggiore rispetto a tutti, seppur di sicuro grazie alle proprie risorse Musk non si troverà a dover fare i conti con molti problemi, risultando in grado di recuperare il danno nel corso dei prossimi mesi.