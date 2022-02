BlueStacks lancia un sistema di modding per i giochi Android

BlueStacks ha da poco annunciato il lancio di una novità particolarmente importante per quel che riguarda il mondo dei giochi mobile. Parliamo di una piattaforma che ha da sempre fornito il proprio supporto a questo mondo, e che questa volta ha pensato a una novità ulteriore per renderlo migliore.

Si parla di piattaforme che prendono il nome di Creator Studio e di Creator Hub, le quali sono nate per permettere agli utenti di sviluppare delle mod su Android per titoli realizzati con gli engine di Cocos, Unity e Unreal, pubblicando il tutto in via ufficiale e condividendolo con gli altri utenti.

Il mondo del gaming su PC, e oramai anche su console, è stato abbracciato ormai dal modding in quasi ogni sua sfaccettatura, con i lavori che arrivano a volte a migliorare addirittura la qualità dei giochi originali, cambiandone in alcuni casi così tanti dettagli da stravolgere le esperienze per crearne di nuove. Tuttavia, il tutto non ha mai preso davvero piede su mobile, visto che per la maggior parte si tratta di esperienze pensate per risultare semplici fa fruire, che riceverebbero quindi complicazioni dalle mod.

Tuttavia, a quanto pare potremmo avere davvero a che fare con il vero e proprio futuro del gaming su mobile, stando anche alla dichiarazione di Rosen Sharma, CEO e fondatore di BlueStacks:

Entro il 2025, la maggior parte dei giocatori mobile starà giocando a dei titoli con le mod. Immaginate di cercare un gioco e trovare le versioni moddate dai vostri giocatori, streamer e fan preferiti.

Al momento, i titoli supportati sono pochi, ma di sicuro la novità avrà modo di espandersi molto in seguito al lancio, anche grazie al supporto degli utenti che avranno modo di migliorare la quantità e la qualità delle mod presenti.