Xbox: diventa più facile streamare su Twitch su console grazie al nuovo update

Come confermato in via ufficiale da parte di Microsoft e riportato sulle pagine di The Verge, siamo davanti a una nuova collaborazione fra Twitch e Xbox. Parliamo nello specifico dell’arrivo, o sarebbe meglio dire del ritorno, di una scorciatoia nella dashboard di Xbox One e Xbox Series X/S proprio per la piattaforma di streaming più famosa al mondo. Si parla di un’integrazione di cui si parlava già a ottobre per via dei vari test, che ora per fortuna sono stati finalizzati, con la feature che è arrivata per tutte le console grazie al nuovo aggiornamento.

C’è da dire che se si parla di ritorno è perché avevamo già avuto modo di vedere quest’integrazione giungere su Xbox nel 2014, che permetteva agli utenti su Xbox One di interagire su Twitch eseguendo delle live del proprio gameplay. Il tutto era stato successivamente rimosso, ma con la divisione in costante crescita, fra giocatori e titoli disponibili (per non parlare dei servizi), il ritorno del tutto è di sicuro una buona notizia per gli utenti che hanno le mani in pasta in un canale Twitch.

Al fine di accedere alla nuova scorciatoia è sufficiente recarsi nella scheda dedicata alle registrazioni e alle condivisioni, al fine di procedere poi con il login nel proprio account della nota piattaforma viola. Ovviamente, non si parla della possibilità di portare solamente i giochi in diretta, visto che – seppur non in egual misura rispetto a quanto avviene su PC – Twitch permette anche su Xbox di avere a che fare con audio e chat, attraverso delle personalizzazioni limitate.

Al fine di accedere al tutto risulta sufficiente scaricare solamente il nuovo aggiornamento, per prepararsi quindi a condividere con tutto il mondo i titoli che si vive con maggiore comodità rispetto a prima dell’update.