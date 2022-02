Spider-Man: No Way Home, la versione live action ufficiale del celebre meme dei tre Spidey

Spider-Man: No Way Home, Tom Holland mette in piedi la versione live action del celebre meme dei tre Spidey.

Spider-Man, nelle sue varie incarnazioni, è sempre stato terreno fertile per i meme: soprattutto sfruttando frame buffi e fuori contesto della serie animata degli anni ’60. Uno di questi è il celebre meme dei due Spider-Man che si puntano il dito contro: ebbene, grazie a Spider-Man: No Way Home e al suo backstage abbiamo ora la versione “live action” di questo famigerato meme.

Vi avvisiamo che la notizia contiene relativi spoiler a un plot twist importante ma oramai di dominio pubblico.

Nella versione originale, gli Spidey che si puntano sono due: non si tratta di cloni o varianti, ma semplicemente di un villain impostore che si spaccia per l’Uomo Ragno. Il meme è virale da ormai molti anni, ed è tornato alla ribalta grazie a Spider-Man – Un nuovo universo e al concetto esteso di Multiverso nel Marvel Cinematic Universe. Tanto che una nuova versione vede addirittura un terzo Spidey sulla scena, aggiunto con un programma di grafica. In alcune versioni, i tre Spidey indossano ognuno i costumi di uno Spider-Man cinematografico diverso.

They literally recreated this meme not once but twice #SpiderManNoWayHome #PeterParker pic.twitter.com/CMODBtIJ7y — Shahir Hameed (He/Him) ☪️ (@hameed_shahir) December 17, 2021

Ebbene, all’interno di Spider-Man: No Way Home, grazie anche a un’intuizione e all’improvvisazione di Andrew Garfield, ci sono ben due situazioni in cui, in qualche modo, viene replicato il meme.

of course, we got THE meme. #SpiderManNoWayHome swings home on Digital March 22 and on 4K UHD & Blu-ray on April 12! Pre-order now: https://t.co/Rythp0WfkU pic.twitter.com/pOmV6y3lJr — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) February 23, 2022

In realtà, però, dietro le quinte del film, Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire hanno ricreato la scena in maniera letterale, facendosi immortalare: ora la foto è utilizzata anche, abbandonata ogni velleità anti-spoiler da parte di Sony e Marvel, per la campagna pubblicitaria della versione Home Video in uscita tra fine marzo e inizio aprile.

Spider-Man: No Way Home è diretto da Jon Watts, già regista dei precedenti due capitoli, e ha tra i protagonisti Benedict Cumberbatch – che fa il suo esordio nella saga di Spider-Man nel ruolo di Doctor Strange – , Zendaya, Jon Favreau, Jacob Batalon e Marisa Tomei. Il film è uscito al cinema il 15 dicembre, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia, divenendo il più grande incasso dell’anno.

Questa la sinossi ufficiale del film:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.

