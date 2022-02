Pixel 6: Google è al corrente dei problemi col Wi-Fi e lavora a una soluzione

Come confermato in via ufficiale attraverso una risposta sulle pagine di Reddit, Google è al lavoro al fine di risolvere i problemi col Wi-Fi dei Pixel 6.

Dopo che l’utente u/cheesehead78 ha parlato sulla piattaforma di Reddit di come dei problemi col Wi-Fi fossero presenti per il suo Google Pixel 6, la compagnia ha avuto modo di rispondere in via ufficiale proprio attraverso un commento, che di sicuro farà stare molto più tranquilli i possessori di uno di questi device che riscontrano lo stesso tipo di problematica. Trovate qui di seguito la dichiarazione ufficiale della compagnia tradotta da noi.

Ciao u/cheesehead78. Grazie per aver segnalato il problema, ci dispiace del fatto che tu ci stia avendo a che fare. Dopo delle indagini, abbiamo identificato la causa primaria e determinato che impatta su un numero davvero ridotto di dispositivi. Ovviamente, ci rendiamo conto di come non si tratti di un’esperienza corretta e abbiamo già sviluppato un fix via software che verrà reso disponibile attraverso il nuovo aggiornamento dei Google Pixel, in arrivo nel mese di marzo. Se vuoi provare ulteriori opzioni nel mentre, per favore contatta il nostro team di supporto, preparato per riuscire ad aiutarti.

Si parla di un problema legato al Wi-Fi ormai noto da molto tempo, con la compagnia che per fortuna ha già finalizzato a quanto pare i lavori sul tutto, e rilascerà l’aggiornamento nel corso del mese di marzo, oramai alle porte. Per quel che riguarda la problematica in questione, con cui stanno avendo a che fare anche gli utenti italiani, da quando hanno avuto modo di mettere mano sul device in questione, abbiamo a che fare con disconnessioni e standby continui, con l’impossibilità di utilizzare al contempo la tecnologia assieme al Bluetooth.

C’è da sottolineare che in realtà si tratta di un problema ormai conosciuto da tempo grazie alle molte segnalazioni, e che questa non è di certo la prima lamentala che ha evidenziato questo tipo di limitazioni per quel che riguarda il sistema del Wi-Fi dei Pixel 6.