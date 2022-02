Peaky Blinders: il video riassunto ufficiale della BBC

In attesa della sesta stagione in arrivo il 27 febbraio, BBC ha pubblicato un video riassunto ufficiale dell'apprezzata serie Peaky Blinders.

Nel cast della serie, oltre a Cillian Murphy, Tom Hardy, Paul Anderson, Finn Cole, Sophie Rundle e Conrad Khan: la nuova stagione arriverà su BBC (e iPlayer) in primavera. Nel nostro paese non c’è ancora una data, ma dovrebbe arrivare tramite Netflix.

La storia di Peaky Blinders si dipana su relativamente poche puntate: trenta, nell’arco di cinque stagioni. Tuttavia, si tratta di episodi densi di avvenimenti, e la prima stagione è uscita oramai quasi dieci anni fa, nel 2013: una bella rinfrescata, se non siete in vena di un rewatch, è utile, soprattutto se si tratta di un riassunto ufficiale gentilmente offerto da BBC.

Peaky Blinders 6: la sesta e ultima stagione uscirà il 27 febbraio

Doctor Who e tutti i programmi BBC gratuitamente su Rakuen TV

Peaky Blinders 6: trailer della nuova stagione del serial BBC con Cillian Murphy

Doctor Who: il trailer dello speciale Eve of the Daleks è un singolare timeloop

Around the World in 80 Days: nuovo trailer della miniserie evento con David Tennant

Doctor Who: le foto dello speciale Eve of the Daleks