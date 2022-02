Google vuole rendere la modalità scura ancora più… scura

Google lavora ad un grande cambiamento per la modalità scura del suo motore di ricerca. L’azienda starebbe infatti testando una nuova tonalità: un nero. Non più grigi, ma un nero estremamente scuro, praticamente totale. E infatti il colore è proprio l’#000000.

Chiaramente gli altri elementi – dal font ai link – sono stati adattati per essere facili da leggere, senza stancare gli occhi.

Per il momento si tratta semplicemente di un test limitato a pochissimi utenti (molti dei quali non hanno già più accesso alla modalità sperimentale). Non sappiamo se questa modalità “ancora più scura” sarà presto o tardi estesa a tutti gli utenti. Non sappiamo nemmeno se, in caso di una sua implementazione, gli utenti saranno comunque liberi di optare tra la modalità scura classica e questa più intensa.

La nuova modalità è pensata per dare il meglio sugli schermi AMOLED degli smartphone più recenti.

Non è l’unico importante cambiamento a cui lavora Google, che sempre in questi giorni sta testando anche una nuova homepage, meno minimal e dotata di una serie di schede e widget informative: dalle ultime sul meteo, passando per notizie sulla borsa e sugli eventi in zona. Ne abbiamo parlato qui.