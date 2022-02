Google vuole cambiare l’homepage del suo motore di ricerca

Presto la homepage di Google potrebbe diventare una babele di schede e widget. Lo rivela un recente esperimento dell’azienda di Mountain View. Oggi il motore di ricerca ha un’interfaccia piuttosto minimale: compare il logo del servizio, la barra di ricerca e pochissimo altro.

Ma a quanto pare Google starebbe valutando una serie di importanti cambiamenti, come riporta il sito 9to5Google.

Per il momento si tratta di un semplice esperimento. Una delle ipotesi valutate da Google prevede l’inserimento di un massimo di sei diversi widget: uno indica le ricerche trending in questo momento, mentre un altra scheda mostra il meteo. C’è anche un pannello per seguire la borsa, uno per le principali notizie locali e via dicendo. “Potrebbe essere il più grande cambiamento di design mai apportato a google.com”, sintetizza Ars Technica.

La versione browser di Google diventerebbe molto simile alla sua controparte per smartphone. Nel suo esperimento Google dà comunque agli utenti la possibilità di nascondere tutte le schede, riportando l’aspetto del motore di ricerca alla sua versione attuale.

Ma siamo sicuri che gli utenti vogliano una cosa del genere? Secondo ArsTechnica, Google deve almeno parte del suo successo proprio alla scelta di un design semplice e pulito. I suoi rivali, come Alta Vista e Yahoo, stordivano gli utenti con decine di pubblicità e informazioni, mentre Google si limitava (come fa tuttora) a mostrare l’essenziale.

Esiste, poi, una seconda questione: quante persone visitano ancora l’homepage di Google? Basta avere un browser come Chrome per poter effettuare qualsiasi ricerca direttamente dalla barra degli indirizzi, senza dover mai aprire manualmente il motore di ricerca.