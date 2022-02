Buster Keaton: James Mangold dirigerà il film biopic

James Mangold ed i 20th Century Studios si occuperanno dell'adattamento cinematografico del libro Cut to the Chase, dedicato alla vita di Buster Keaton.

Secondo quanto rivelato da Deadline il regista James Mangold assieme ai 20th Century Studios stanno sviluppando un film biopic dedicato ad un’icona del cinema quali è Buster Keaton. Mangold oltre a curare la regia del lungometraggio farà anche da produttore.

Il biopic su Buster Keaton si baserà sul libro Buster Keaton: Cut to the Chase, realizzato da Marion Meade. Non sono stati dati ulteriori dettagli sullo sviluppo del progetto. I cinefili conoscono Buster Keaton come uno dei pionieri del cinema muto, e come uno tra i principali interpreti comedy slapstick di sempre.

Tra i lavori più conosciuti di Buster Keaton possiamo menzionare Come vinsi la Guerra, La palla n° 13, ed i tanti cortometraggi in cui l’interprete ha sfornato gag divenute iconiche. Keaton è nato nel 1895 ed è morto nel 1966, ed ha ricevuto un Oscar onorario nel 1980. In Italia è stato conosciuto tra gli anni Venti e Trenta con il soprannome di Saltarello.

Per quanto riguarda il filmmaker James Mangold, invece, ricordiamo che il regista ha attualmente lavorato a Indiana Jones 5, e tra i suoi precedenti lungometraggi possiamo menzionare Ragazze Interrotte, Le Mans ’66 – La grande sfida, Wolverine – L’Immortale e Logan.