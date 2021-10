Indiana Jones 5, The Marvels e i sequel di Doctor Strange, Thor, Black Panther rimandati

Per motivi non specificati, Disney ha provveduto a rischedulare a cascata, in maniera imponente, diversi suoi film di prossima uscita: lo spostamento elimina dal calendario comunicato alcune pellicole non ancora definite e sposta l’appuntamento in sala con Indiana Jones 5 e i film Marvel Studios più prossimi, a cominciare da Doctor Strange in the Multiverse of Madness passando per Thor: Love and Thunder, Black Panther: Wakanda Forever, The Marvels e Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Queste le nuove date internazionali (non si hanno ancora specifiche su quelle italiane, ma saranno attorno agli stessi giorni, con tutta probabilità): come vedrete lo slittamento più importante sarà quello relativo a Indy 5, di quasi un anno.

Indiana Jones 5 – dal 29/7/2022 al 30/6/2023

Doctor Strange in the Multiverse of Madness – dal 25/3/2022 al 6/5/2022

Thor: Love and Thunder – dal 6/5/2022 all’8/7/2022

Black Panther: Wakanda Forever – dall’8/7/2022 all’11/11/2022

The Marvels – dall’11/11/2022 al 17/2/2023

Ant-Man and the Wasp: Quantumania – dal 17/2/2023 al 28/7/2023

Si tratta, naturalmente, di pellicole che, secondo i planning e gli accordi attualmente in atto, seguiranno la schedule recentemente decisa dei 45 giorni di esclusiva in sala, prima di passare in digital e sulle piattaforme.

