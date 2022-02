Blade: Aaron Pierre entra nel cast del film Marvel

Praticamente sin dall’inizio del progetto si sa che il protagonista di Blade sarà Mahershala Ali, ma, poco per volta stanno arrivando novità sul cast del lungometraggio Marvel: l’ultima riguarda l’interprete Aaron Pierre, che si unirà alla produzione.

Aaron Pierre sarà il co-protagonista di Blade, dopo che è stato già visto lavorare all’interno di un’altra produzione legata ai fumetti, quella della serie TV Krypton. Mentre al cinema ha fatto parte della produzione di M. Night Shyamalan Old. Non è stato però reso noto il ruolo che Aaron Pierre andrà ad occupare in Blade.

La regia del film è stata affidata a Delroy Lindo, con il supporto di Bassam Tariq, Stacy Osei-Kuffour scriverà la sceneggiatura, mentre il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige lavorerà come produttore.

Lo stesso regista Bassam Tariq, parlando del lungometraggio ha detto:

Ciò che mi entusiasma del nuovo film che andremo a fare è il fatto che non c’è un canone di Blade, così come succede leggendo i fumetti e tutto il resto. Il fatto che lui diventi un diurno è l’unica cosa che è già stabilita, e poi non possiamo togliere via tutto ciò che ha fatto Wesley Snipes, perché ha dato il via a tutto. Un uomo di colore ha creato l’universo che conosciamo, e questa è la verità. Per me lavorare con una persona di talento come Mahershala Ali, e come lo sceneggiatore Stacy Osei-Kuffour, è un vero onore. Sono dei veri talenti.