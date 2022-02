The Snoopy Show 2: il trailer della seconda stagione della serie Apple TV+

Da poco Apple TV+ ha rivelato il trailer dedicato a The Snoopy Show 2, la seconda stagione della serie animata sui Peanuts che ha fatto il suo esordio sulla piattaforma l’anno scorso. Apple ha anche annunciato l’arrivo di altri speciali dedicati ai Peanuts.

Qui sotto trovate il trailer di The Snoopy Show 2 che farà il suo esordio l’11 marzo.

Nella nuova stagione verrà approfondita la vita di Snoopy, con il character che diventerà prima un re, poi un supereroe, un giocatore di Football, e poi un pirata. Al centro della stagione ci sarà la forza del pensiero capace di cambiare la stessa realtà.

Inoltre è stato annunciato l’arrivo sulla piattaforma dello speciale It’s the Small Things, Charlie Brown special in arrivo il 15 aprile, in occasione della Giornata della Terra, che avrà inclusa la canzone del cantautore americano Ben Folds. Mentre il 6 maggio uscirà To Mom (and Dad), With Love, lo speciale dei Peanuts che celebra la festa della Mamma.

Il 4 marzo arriveranno sulla piattaforma anche le vecchie serie animate dedicate ai Peanuts, assieme ad un’antologia da collezione che include Charlie Brown’s All-Stars!, You’re Not Elected, Charlie Brown, She’s a Good Skate, Charlie Brown, It’s Flashbeagle, Charlie Brown e Snoopy’s Reunion.