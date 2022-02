Smallville: Tom Welling vuole tutto il cast originale per la serie animata

L’anno scorso è stata diffusa la notizia dello sviluppo di una serie animata dedicata al popolare telefilm Smallville, e da poco il protagonista dello show, Tom Welling, ha parlato al Fan Expo di Vancouver della sua intenzione di coinvolgere tutto il cast originale per dare voce ai character della serie animata.

Tom Welling ha dichiarato sulla serie animata di Smallville:

La serie sarà ambientata dopo la decima stagione, vogliamo portare la nostra visione con l’obiettivo di avere con noi Erica Durance, ed anche Allison Mack, nonostante sia difficile, e poi pure Sam Jones III. John Glover ha detto che vuole farlo. Abbiamo l’animazione pronta ad essere sviluppata ma manca ancora la storia, considerando che Al Gough e Miles Millar stanno facendo un qualcosa con Tim Burton. Dopo che avranno finito saremo pronti per sviluppare il tutto. Voglio fare la voce di Clark, e poi voglio Erica come Lois, sarebbe divertente. Al e Miles svilupperanno un qualcosa di nuovo che avrà a che fare con il Multiverso.

Ricordiamo che la prima puntata di Smallville negli Stati Uniti fu distribuita a ottobre 2001, e la serie proseguì per dieci anni fino al 2011. In Italia Smallville è arrivato nel 2002, ed anche nel nostro Paese ha conquistato un pubblico trasversale, fatto non solo di appassionati di fumetti. La storia del giovane Clark Kent ha affascinato anche i ragazzi che venivano da serie TV come Dawson’s Creek, ed è stata lo spunto di base per l’impostazione del modello DC Comics in televisione.