Samsung è la compagnia con più brevetti al mondo

Chiunque segua il mercato della tecnologia sa bene che una delle compagnie che punta a innovare maggiormente il mondo con i suoi prodotti dedicati ai consumatori è Samsung. Parliamo del colosso sudcoreano che si trova in una posizione di maggioranza nel mondo degli smartphone, ma che in realtà attinge entrate da moltissimi altri settori, anche grazie alle proprie novità.

Come da poco riportato dal Bankless Times infatti, è emerso che Samsung è addirittura maggiormente incline a delle nuove tecnologie rispetto a quanto si potrebbe immaginare, e che anzi la compagnia ha un primato nei brevetti registrati per assicurarsi delle novità, risultando la prima al mondo.

Si parla di 90,146 famiglie di brevetti totali, e quindi di ancora più tecnologie e innovazioni, un numero davvero ragguardevole che straccia il resto della classifica, che potete ammirare qui di seguito.

All’effettivo, i brevetti non trovano sempre riscontro in tecnologie, visto che a volte ci vogliono anni prima che il tutto venga portato avanti, come avviene spesso per diverse novità targate Samsung. Tuttavia, si tratta di un modo per assicurarsi alcune innovazioni, sottolineando nel mentre il tutto agli investitori e agli utenti interessati nelle attività della compagnia.