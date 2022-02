La Cosa: John Carpenter vorrebbe realizzare il sequel

Intervistato dal The Hollywood Reporter il popolare regista John Carpenter si è espresso su diverse sue opere, tra qui Halloween, ed anche sul lungometraggio di cui vorrebbe realizzare un sequel: e la scelta è ricaduta su La Cosa.

Ecco cosa ha dichiarato il regista:

Mi piacerebbe realizzare un sequel de La Cosa, o una continuazione, o qualcosa del genere. Ma non saprei, ci sono molte cose al mondo ora come ora su cui non mi saprei pronunciare.

Mentre a Fandom Carpenter ha aggiunto:

Farei un sequel o de La Cosa oppure su Il Signore del Male. Penso che ci sia un altro po’ di storia da raccontare. Ci sono state anche delle discussioni riguardo a La Cosa, considerando che i due personaggi principali, il Childs di Keith David e MacReady di Kurt Russell, sono ancora vivi. Essendo vivi alla fine del film potrebbero essere ancora vivi tutt’ora.

Le parole di John Carpenter sul sequel de La Cosa aprono quindi ad una possibilità, non parliamo di una certezza, ma tanto basta per far fantasticare gli appassionati d’horror.