Doctor Strange nel Multiverso della Follia: il set LEGO svela due personaggi spoiler?

Il merchandise relativo ai blockbuster è spesso fonte di spoiler ma, al contempo, anche di possibili falsi allarmi: oggi vi parliamo di un nuovo set LEGO relativo a Doctor Strange nel Multiverso della Follia che potrebbe aver svelato la presenza di due cameo (?) molto importanti.

Naturalmente quanto segue potrebbe essere fonte di spoiler: siete avvertiti!

Un set in uscita tra maggio e giugno (quindi nel pieno della sortita in sala del secondo film dedicato allo Stregone Supremo) sarà dedicato al suo Sanctum Sanctorum, e fin qui nulla di strano. Tra le figure al suo interno, oltre a Stephen Strange, ci saranno Mordo e Scarlet Witch, il che ci riconduce fortemente al film. La cosa bizzarra però e che nell’immagine promozionale sono presenti anche Spider-Man e Iron Man, anche se non è ben chiaro in che versione e in che veste.

Sarebbe stato molto più normale vederci Wong e/o America Chavez, che non questi due. A cosa dovrebbe alludere questa scelta? Che durante le riprese di Spider-Man: No Way Home Tom Holland o Tobey Maguire abbiano potuto girare qualcosa anche per quest’altro film, già c’erano? Vista l’interconnessione con Sam Raimi non sarebbe così strano, in fondo.

Ma Iron Man? Il personaggio è morto ed è improbabile che Robert Downey Jr. presenzi per un cameo. Secondo alcuni potrebbe essere il presunto Superior Iron Man che combatte Wanda nel trailer, anche se è improbabile che quello visto nel filmato sia davvero Superior Iron Man, tra le tante possibili identità del misterioso personaggio.

Inoltre, sappiamo che spesso i giocattoli aggiungono elementi non presenti nella fonte originale al solo fino di risultare più appetibili, o rimangono indietro a versioni preliminari, e quindi si tratta solo di congetture senza fondamento. Staremo a vedere.

