Another Life: Netflix ha cancellato la serie TV

Dopo due stagioni la piattaforma streaming Netflix ha deciso di cancellare Another Life, la serie TV che mischia dramma e fantascienza. A renderlo noto è stata la protagonista Katee Sackhoff, che ha annunciato la notizia attraverso un tweet.

Qui sotto trovate le dichiarazioni di Katee Sackhoff sulla cancellazione della serie Another Life:

Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno visto e supportato Another Life. Grazie anche al nostro cast ed alla squadra di lavoro, che hanno sempre lavorato duramente ed in maniera preparata. Vorrei che si potessero fare altre stagioni, ma sfortunatamente non sarà così. Ci vediamo nella prossima avventura. Con affetto, Niko.