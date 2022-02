Weird: The Al Yankovic Story, Daniel Radcliffe nelle prime foto dal set

Trapelate online le prime foto di Daniel Radcliffe nei panni del mitico Weird Al, dal set di Weird: The Al Yankovic Story, il biopic sul celebre quanto bizzarro musicista americano.

Nulla più di un’anteprima del look dell’attore nei panni del musicista, ma sembra piuttosto convincente, con occhiali e quelli che, probabilmente, sono baffi finti e una parrucca… oltre che una tipica camicia anni ’80/’90.

And the Oscar for Best Actor goes to

Daniel Radcliffe in

WEIRD: THE AL YANKOVIC STORY pic.twitter.com/UF30u8Vfmt — Gilbert Martinez (@GilPYM) February 19, 2022

La pellicola sarà prodotta da Funny or Die e Tango per The Roku Channel, con Eric Appel alla regia, dopo che anni fa diresse il corto omonimo che ha fatto da “pilot” per il lungometraggio. In quell’occasione, il ruolo di Weird Al fu affidato ad Aaron Paul.

Yankovic, artista di enorme successo e colui che nella storia della musica mondiale ha venduto di più nel genere delle parodie musicali, è coinvolto nella produzione stessa del film, e commenta così l’annuncio:

Quando il mio ultimo lungometraggio UHF è uscito, nel 1989, ho fatto la solenne promessa ai miei fan di fare un film ogni 33 anni, ad orologeria. Sono davvero felice che siamo in tempo. E sono assolutamente elettrizzato che Daniel Radcliffe mi interpreti. Non ho dubbi che, ad ogni modo, questo è il ruolo per cui le generazioni future lo ricorderanno.

Weird Al è chiaramente ironico, dato che Radcliffe è universalmente noto per essere stato nientemeno che Harry Potter.

