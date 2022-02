Thor: Love and Thunder – Il costume blu di Thor rivelato grazie ad una linea di giocattoli Hasbro

La linea di giocattoli Hasbro Titan Hero Series ha rivelato il costume blu di Thor per Thor: Love and Thunder, e non solo.

Con l’uscita di Thor: Love and Thunder prevista per luglio è accelerata la campagna di promozione e merchandising dedicata al lungometraggio, e, grazie alla linea di giocattoli Titan Hero Series della Hasbro è stato rivelato nel dettaglio il costume blu di Thor, ma non solo. Tra i giocattoli mostrati ce ne sta anche uno dedicato a Jane Foster, e l’altro a Korg.

Ecco qui sotto la linea di giocattoli Titan Hero Series dedicata a Thor: Love and Thunder che mostra il costume blu di Thor.

Ricordiamo che la Mitica e Potente Thor sarà interpretata da Natalie Portman, mentre il character di Korg sarà interpretato da Taika Waititi. Lo stesso regista e attore ha dichiarato che questo si può considerare:

Il film più folle che abbia mai girato. Alcuni elementi di questo film sembrerebbero non avere senso, e se qualcuno li proponesse forse non avrebbe più possibilità di lavorare. E magari è ciò che succederà a me.

Thor: Ragnarok riporterà il regista Taika Waititi a dirigere un lungometraggio dedicato al Dio del Tuono, per una sceneggiatura realizzata dallo stesso Waititi assieme a Jennifer Kaytin Robinson. Thor: Love and Thunder vedrà anche il ritorno di Chris Pratt nei panni di Peter Quill / Star-Lord, Dave Bautista come Drax il Distruttore, Pom Klementieff come Mantis, e Karen Gillan nei panni di Nebula.