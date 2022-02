Street Fighter 6 e Capcom Fighting Collection annunciati ufficialmente

L’annuncio era nell’aria e un countdown sospetto, con risoluzione proprio in concomitanza al season finale del Capcom Pro Tour 2021, lo lasciava presagire: Capcom è al lavoro su Street Fighter 6, e ha rilasciato un primo teaser del gioco, insieme all’annuncio di una quanto mai prossima raccolta antologica di picchiaduro storici, la Capcom Fighting Collection.

Il nuovo teaser non svela granché, limitandosi a mostrare Ryu (storico protagonista della saga) e Luke (45esimo e ultimo -nonché inedito- personaggio presentato in SF V) pronti allo scontro, ma assicurandoci che, come promesso, Luke sarà centrale nell’organigramma della storia e che il character design, pur rimanendo cartoonesco, sarà più realistico di quello del quinto episodio.

Per altre informazioni dovremo attendere quest’estate.

Di Capcom Fighting Collection, invece, Capcom ha presentato tutto il presentabile, visto anche l’arrivo piuttosto prossimo, il 24 giugno, per PlayStation 4, Nintendo Switch, PC (tramite Steam) e Xbox One.

Si tratta dell’ennesima raccolta di grandi successi dei tempi che furono, come tante ne ha realizzato Capcom negli ultimi anni: questa ad ogni modo appare molto interessante perché ripropone dieci giochi storici con tutta una serie di aggiunte positive, come salvataggi istantanei, training mode aggiuntivi, modalità archivi e, soprattutto, rollback netcode per rendere gli incontri online più fluidi.

Immancabile un titolo della saga principale, ovvero in questo caso Hyper Street Fighter II: The Anniversary Edition, presente insieme aì mitici Super Gem Fighter Mini Mix e Super Puzzle Fighter II Turbo.

Inoltre, due chicche come Cyberbots: Fullmetal Madness e Red Earth (per la prima volta su console) oltre all’intera saga di Darkstalkers: Darkstalkers: The Night Warriors, Night Warriors: Darkstalkers’ Revenge, Vampire Savior: The Lord of Vampire,Vampire Hunter 2: Darkstalkers’ Revenge e Vampire Savior 2: The Lord of Vampire. Questi ultimi due, fino ad oggi, sono stati esclusivi per il mercato giapponese.

La raccolta, inoltre, sarà disponibile anche in bundle con Street Fighter 30th Anniversary Collection nel Capcom Fighting Bundle, portando con sé quindi anche l’intera saga 2D di SF.

