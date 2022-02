Sony Xperia 5 Mark 4 in arrivo con Snapdragon 8 Gen 1+?

Non si parla da qualche tempo degli smartphone compatti di Sony, i quali si sono sempre presentati come Xperia con schermi più piccoli rispetto alle versioni base, pur mantenendo le specifiche tecniche sotto quasi ogni punto di vista, all’infuori della batteria, con un prezzo minore. Stando a un recente post arrivato su Weibo, come riportato sulle pagine di GizChina, il tutto sta per tornare grazie al Sony Xperia 5 Mark 4, versione compatta che molti utenti potrebbero considerare.

Parliamo di un dispositivo da 6,1 pollici con Gorilla Glass Victus per garantire la resistenza, che dovrebbe però presentare una sorpresa all’interno. Si parla infatti di Snapdragon 8 Gen 1+ all’interno, SoC particolarmente chiacchierato nel corso degli ultimi giorni, che segnerebbe un leggero passo avanti rispetto al modello principale, seppur il nuovo non sia ancora stato annunciato in via ufficiale, e non sia quindi chiaro quali saranno le effettive migliorie.

Stando a quel che sappiamo, il device si presenterà con lo stesso comparto fotocamere del Sony Xperia 5 Mark 3, formato da una fotocamera da 12 MP IMX557, da un’ultrawide IMX363 da 12 MP e dalla lente telephoto IMX663 della compagnia con zoom ottico 3x. Si parla di una batteria leggermente più grande rispetto allo scorso modello, che offriva 4.500mAh, seppur non ci siano ancora dettagli specifici in tal senso, ed è facile immaginare che si parli di una cifra intorno ai 5.000mAh.

Considerando che i report hanno anticipato il fatto che il SoC dovrebbe essere rilasciato nella seconda metà dell’anno, sembra che vedremo il nuovo gioiellino già nel corso del 2022, seppur siamo ancora in attesa di tutte le conferme da parte del colosso. Sony dovrà infatti avere modo di fare chiarezza in merito a tutte le specifiche tecniche del device e all’effettiva data di lancio che permetterà finalmente agli utenti di mettere mano sul dispositivo.