Detective Pikachu 2: il videogioco sequel è ancora in sviluppo

Un post di Creatures Inc. ha aggiornato sullo sviluppo di Detective Pikachu 2, il nuovo titolo Nintendo dedicato ai Pokémon.

Grazie ad un post di Creatures Inc., lo studio di produzione di videogiochi che ha già creato Pokémon Snap, Pokémon Ranger, PokéPark, sarebbe stato confermato lo sviluppo del titolo sequel Detective Pikachu 2. Nel 2019 era stato annunciato l’inizio dei lavori di produzione del titolo videoludico di cui successivamente si è saputo poco o nulla, prima di questa news arrivata da Creatures.

Sul sito è stato riportato un aggiornamento da parte dello sviluppatore KT, che ha specificato come stiano proseguendo i lavori di produzione e sviluppo di Detective Pikachu 2, con la lavorazione della parte grafica e di un sistema che servirà come struttura di base per la produzione del videogioco.

Lo stesso KT ha aggiunto:

Ogni giorno compaiono nuove tecnologie, ed il ray tracing che bilancia la luminosità ed il colore degli oggetti, oltre alle tecnologie di super risoluzione come il DLSS, stanno venendo fuori degli elementi che diverranno indispensabili.

Ricordiamo che il primo gioco dedicato a Detective Pikachu è uscito nel 2018 per Nintendo 3DS, mentre questo sequel dovrebbe arrivare direttamente su Nintendo Switch. Sembra che a influire sui ritardi di sviluppo ci sia stata anche la pandemia.

Inoltre nel 2019 è uscito il lungometraggio Pokémon: Detective Pikachu che è attualmente disponibile su Netflix.