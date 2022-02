The Walking Dead 11: una clip dall’episodio 10 della stagione conclusiva

Arriva oggi su AMC+ (e il 27 su AMC, mentre su Disney+ domani 21 febbraio) il decimo episodio dell’ultima parte di The Walking Dead 11, stagione conclusiva del celebre serial tratto dai fumetti di Robert Kirkman: Lauren Ridloff, interprete di Connie, saluta i fan e li introduce alla visione di una clip esclusiva, ambientata durante una particolare celebrazione all’interno della comunità del Commonwealth.

The Walking Dead tornerà con gran parte dei protagonisti impegnati a combattere l’imminente battaglia scatenata dall’attacco dei Mietitori; mentre altri, ad Alexandria, dovranno scontrarsi con l’ira devastante di Madre Natura. Per tutti, il mondo sta letteralmente crollando davanti ai loro occhi. Nel frattempo, la vita nel Commonwealth non è così idilliaca come sembra. Qualcuno ritroverà la speranza. Altri, invece, saranno spinti oltre il punto di non ritorno. Resta una sola verità: le vite sono appese a un filo e ogni decisione cambierà drasticamente il loro futuro, le loro possibilità di sopravvivenza e lo stato di ogni comunità.

Prodotta da AMC Studios e basata sulla serie di fumetti scritta da Robert Kirkman e pubblicata da Image Comics, negli Stati Uniti The Walking Dead ha infranto i record di ascolti nel corso di dieci stagioni.

