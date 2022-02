Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Patrick Stewart dice che la sua voce è stata imitata

I casi sono due: o ci troviamo nuovamente di fronte ad una nuova situazione in stile Andrew Garfield, o bisognerà capire come mai qualcuno dei Marvel Studios ha deciso di imitare la voce di Patrick Stewart nel trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia. L’interprete ha da poco parlato a Comicbook.com, dichiarando che la sua voce presente nel filmato di Doctor Strange 2 è stata imitata.

Ecco le esatte parole di Patrick Stewart a riguardo:

Sapete, la gente ha iniziato a imitare la mia voce sin da quando ho iniziato a calcare i palchi sessant’anni fa. Non posso essere responsabile per una cosa del genere.

Ci sarà o no Charles Xavier in Doctor Strange 2? Nel trailer, ad un minuto e venti secondi (in entrambe le versioni: in inglese e in italiano) Strange viene scortato da dei droni simil-Ultron, in manette (si presume siano manette “speciali” che ne annullano i poteri), davanti a una corte che dovrà giudicarlo. Tra i membri di questa singolare giuria, che non riusciamo a scorgere, se ne alza in piedi uno in particolare, calvo, dalla voce grave, che esorta “dovremmo dirgli la verità”. La voce sembra proprio quella di Sir Patrick Stewart.

Secondo molti, il personaggio sarebbe proprio Xavier, leader degli X-Men, che nei film della 20th Century Fox ambientati nel presente (e futuro) narrativo della saga è interpretato da Stewart. Sono mesi che si rincorrono voci sulla presenza di numerosi cameo da altri universi cinematografici Marvel che non siano quelli MCU, e la presenza di Xavier era tra le più quotate.

Il personaggio, inoltre, si diceva potesse apparire in qualità di membro degli Illuminati, e la corte in questione potrebbe proprio essere quella del supergruppo segreto di cui vi abbiamo parlato in questa notizia.

Ebbene, la voce italiana del personaggio misterioso sembrerebbe proprio quella di Ennio Contorti, che ha doppiato Stewart nei film sui supereroi mutanti.

Dovesse essere davvero Xavier, si tratterà di una Variante di quello a noi ben noto o dello stesso, giunto tramite varco dimensionale come i personaggi “ospiti” in Spider-Man: No Way Home?