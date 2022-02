Xiaomi POCO X4: leak confermerebbe il rebranding del Redmi Note 11 Pro 5G

Com’è noto ormai da tempo, Xiaomi si prepara a lanciare la serie dei POCO X4 e POCO X4 Pro 5G grazie al suo brand pensato proprio per ottimizzare la qualità prezzo dei dispositivi di fascia media che offre, il quale ha avuto modo di farsi apprezzare da sempre più utenti nel corso degli anni.

Parliamo ormai da tempo di quando finalmente il colosso avrà modo di svelare al mondo la sua prossima serie, ed ecco però che un leak ha da poco anticipato Xiaomi, visto che – nonostante non si tratti di informazioni ancora da prendere come oro colato potremmo già aver scoperto molti dettagli in merito al prossimo gioiellino.

Si chiacchierava da tempo di come questo avrebbe potuto far storcere il naso, visto che stando anche al nuovo leak pare si tratti di un semplice rebranding dello smartphone Redmi Note 11 Pro 5G. Parliamo di un dispositivo che quindi non punta a rivoluzionare il mercato come ha fatto il suo predecessore, davvero completo sotto ogni punto di vista nonostante il prezzo, ma c’è da dire che anche in questo caso le specifiche tecniche risultano davvero da non sottovalutare.

Parliamo infatti di uno smartphone che si presenta con schermo AMOLED da 6,7 pollici e risoluzione Full HD+, oltre che un refresh rate di 120 Hz che non poteva davvero mancare. La fotocamera migliora di molto, visto che ci troviamo davanti a una lente Samsung HM2 da 108 MP, la quale viene accompagnata da un sensore ultrawide da 8 MP e da una macro da 2 MP. Non mancano infine 16 MP nella parte frontale a completare il tutto.

Troviamo all’interno il SoC Snapdragon 695, migliore rispetto all’860 dello scorso modello solamente per quel che riguarda connettività 5G e processo di realizzazione a 6 nm maggiormente efficiente. Si parla poi di 8 GB di RAM a cui affidarsi e di 256 GB di memoria interna, oltre che della MIUI 13 basata su Android 11, almeno al lancio. Non mancano infine batteria da 5.000mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W, NFC, jack da 3,5 mm e slot per la micro SD.