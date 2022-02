The Terminal List: la serie TV con Chris Pratt su Prime Video dall’1 luglio

Prime Video ha rivelato la data d'uscita di The Terminal List, la serie TV thriller con Chris Pratt, disponibile dall'1 luglio.

Prime Video ha annunciato la data d’uscita sulla piattaforma streaming di The Terminal List, la serie TV thriller con Chris Pratt che si è ispirata al romanzo di Jack Carr: il telefilm sarà disponibile dall’1 luglio. Chris Pratt con questo progetto prosegue il suo sodalizio con Prime Video dopo aver partecipato a The Tomorrow War.

In The Terminal List, disponibile su Prime Video dall’1 luglio, vedremo il protagonista de I Guardiani della Galassia vestire i panni di James Reece, un uomo della marina militare che subisce il trauma di un’imboscata nei confronti del suo plotone. Dopo essere tornato a casa continuerà a rivivere nella sua mente quel drammatico episodio, cercando di comprendere le sue colpe. Ma, a mano a mano che alcune situazioni verranno a galla, Reece scoprirà dei segreti che potranno mettere in pericolo la sua vita, e quella delle persone che ama.

Nel cast del progetto sono compresi anche Constance Wu, Taylor Kitsch, Jeanne Tripplehorn, Riley Keough, Arlo Mertz, Jai Courtney, JD Pardo, Patrick Schwarzenegger, LaMonica Garrett, Stephen Bishop, Sean Gunn, Tyner Rushing, Jared Shaw, Christina Vidal, Nick Chinlund, Matthew Rauch, Warren Kole e Alexis Louder.