Nautilus: rivelati tutti i nomi del cast, iniziate le riprese della serie TV

Sono iniziate in Australia le riprese della serie TV Nautilus, dedicata a 20.000 Leghe sotto i Mari. Ecco tutti i nomi del cast per il progetto.

Jules Verne è un autore molto adattato sullo schermo, e Disney+ ha messo in cantiera una serie TV prequel dedicata a 20.000 Leghe sotto i Mari intitolata Nautilus: dalle ultime notizie sembra che le riprese del progetto siano già iniziate, e sono stati rivelati anche tutti i nomi del cast.

Le riprese di Nautilus sono in corso a Queensland, in Australia, mentre per quanto riguarda i nomi del cast ci sarà Shazad Latif che vestirà i panni del Capitano Nemo, con l’interprete che sarà affiancato da Georgia Flood e Thierry Frémont. La Flood vestirà i panni di Lucas, una donna ricca resa ostaggio del Nautilus, mentre Fremont sarà Gustave Benoit, l’architetto della Nautilus.

La serie racconterà di Nemo e del suo piano per vendicarsi nei confronti della East India Company per i crimini da loro commessi. Tra gli altri nomi del cast che sono stati confermati possiamo citare Ashan Kumar che farà Ranbir, Pacharo Mzembe sarà Boniface, Andrew Shaw farà Jiacomo, Arlo Green vestirà i panni di Turan, Tyrone Ngatai sarà Kai, Céline Menville farà Loti, Ling Cooper Tang interpreterà Suyin, e Kayden Price farà Blaster.

La serie è stata scritta da James Dormer, che ha prodotto il progetto assieme a Johanna Devereaux e Chris Loveall per Disney+. Ian Hogan sarà il produttore esecutivo assieme a Cameron Welsh, Anand Tucker per Seven Stories, e Xavier Marchand per Moonriver Studios. I dieci episodi della serie saranno diretti da Michael Matthews.