Motorola Frontier: arrivano nuovi render leakati dello smartphone

Dei nuovi render leakati dello smartphone Motorola Frontier hanno approfondito il dispositivo in questione, come ripreso da PhoneArena.

Mentre siamo ancora in attesa di scoprire quali saranno i piani esatti di Motorola per il suo smartphone ormai da tempo noto come Frontier, dei nuovi render leakati sono emersi in rete. Al momento, il colosso sembra pronto a lanciare infatti il dispositivo nella prima metà del 2022, seppur al momento non ci siano informazioni ufficiali in merito alla questione, e si parli di come il dispositivo potrebbe presentarsi con una fotocamera principale ad altissima risoluzione, ben 200 MP.

Dopo che delle immagini hanno infatti invaso la rete, un nuovo leak è arrivato, come potete ammirare in copertina all’articolo. Ad anticipare il tutto è il noto leaker Evan Blass, come riportato sulle pagine di PhoneArena, parliamo di una fonte particolarmente affidabile che in genere riesce sempre a colpire nel segno con le proprie anticipazioni, e che quindi è bene considerare in attesa di informazioni ufficiali da parte di Motorola stessa.

Stando a quanto emerso in rete, il dispositivo si presenterà con uno schermo da 6,67 pollici con tecnologia P-OLED e risoluzione FHD+, oltre che 144 Hz di refresh rate e HDR10+. Il SoC all’interno dovrebbe essere lo Snapdragon SM8475, al quale pare verranno abbinate opzioni da 8 e da 12 GB di RAM, oltre che memorie da 128 e 256 GB UFS 3.1. All’infuori del sensore principale da 200 MP, pare che saranno presenti due 12 MP telephoto, oltre che un ultimo gioiellino per i selfie da 60 MP.

Con Android 12 che dovrebbe essere disponibile sin dal lancio, supporto a due SIM, batteria da 4.500mAh con supporto alla ricarica rapida da 125 e a quella wireless da 50 W, oltre che con supporto alle tecnologie Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC e GPS, si chiudono le informazioni in nostro possesso. Pare che potremo sapere di più sulla situazione già nella giornata del 3 aprile 2022.