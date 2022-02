Kill Bill 3 – Uma Thurman sul film: “Non è un progetto immediatamente all’orizzonte”

I fan di Quentin Tarantino desidererebbero molto che il progetto finale del regista potesse essere Kill Bill 3, ma a smorzare gli entusiasmi ci ha pensato Uma Thurman, che, intervistata al The Jess Cagle Show ha chiarito che non si tratta di un qualcosa di immediatamente realizzabile.

Ecco le parole di Uma Thurman:

Non posso dire nulla a riguardo, si è discusso di questa cosa per anni, e ci sono state delle riflessioni sulla concreta possibilità di fare il film, ma si tratta di diverso tempo fa. Non vedo questa come una cosa immediatamente fattibile. Mi dispiace deludere le persone. Tutti vorrebbero che si facesse Kill Bill 3, ma non è un progetto immediatamente all’orizzonte.