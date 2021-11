Kill Bill 3: Maya Hawke è disponibile a lavorare nel film sequel

Da tempo si parla di un’eventuale presenza di Maya Hawke in Kill Bill 3, il terzo capitolo della saga di Kill Bill con Uma Thurman e con la regia di Quentin Tarantino, e l’attrice ha da poco rinnovato la sua disponibilità per il lungometraggio.

Ecco le parole dell’interprete al The Guardian:

Ci sono sempre rumor su questa questione. Quentin Tarantino ha la sua personale programmazione in mente, e farà ciò che vuole quando lo vorrà. Lo conosco da tutta la vita e se mai volesse lavorare con me ancora una volta, lo farei con piacere.

Non si sa se ci sarà mai un Kill Bill 3, e se Maya Hawke sarà o meno coinvolta in questo tipo di lungometraggio, di certo c’è che l’interprete ha già collaborato con Quentin Tarantino in C’era una volta a… Hollywood.

Considerando che Uma Thurman è stata un’attrice di riferimento per il grande Tarantino è possibile che il regista abbia voglia di coinvolgere anche la stessa Maya Hawke in un possibile Kill Bill 3. Ancora il filmmaker non si è sbilanciato sul suo eventuale ultimo film, e se si trattasse di Kill Bill 3 farebbe la gioia di tutti gli appassionati.