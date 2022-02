The Batman: Robert Pattinson e Matt Reeves vogliono Mr. Freeze e Robin nei prossimi film

Sembra che Matt Reeves e Robert Pattinson abbiano già le idee chiare su come vogliano i prossimi lungometraggio di Batman, dopo che a inizio marzo uscirà The Batman nelle sale cinematografiche: il regista e l’attore vorrebbero Mr. Freeze e Robin per i sequel.

Secondo le parole di Matt Reeves:

A me piacciono le versioni realistiche di un qualcosa, perciò sarebbe interessante cercare di raccontare una versione realistica di com’è nato Mr. Freeze. Si tratta di una grande storia. Una versione reale di come sono accaduti gli eventi che hanno portato alla nascita del personaggio sarebbe veramente potente. Mi piacciono le sfumature fantastiche di Batman, ma, per me, non è una cosa necessaria il fatto di dover restare troppo fedeli al fumetto.

Mentre Robert Pattinson ha parlato della possibile presenza di Robin nel sequel di The Batman, dichiarando che adorerebbe un adattamento di Una Morte in Famiglia. Ecco le sue parole:

Robin dovrebbe avere 13 anni nel nostro adattamento. Sarebbe l’unico modo in cui accetterei la cosa. Adoro Una Morte in Famiglia e sarebbe molto forte vederne una sua versione sullo schermo. Le persone sono un po’ intimorite da questa cosa, ma per me è entusiasmante. Sarebbe un qualcosa di grandioso per i fan.

The Batman uscirà al cinema il 3 marzo.