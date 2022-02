Solamente le batterie del nuovo Hummer EV pesando quanto una Honda Civic

Il nuovo GMC Hummer EV è un peso massimo dell’automotive, per utilizzare un eufemismo. Il colossale pickup elettrico pesa ben 4,1 tonnellate. Ma il dato sorprendente è un altro: le sue batterie, da sole, pesano poco meno di 1,4 tonnellate. Ossia più di una Honda Civic, che complessivamente pesa tra le 1,2 e 1,3 tonnellate, a seconda del modello.

Secondo il magazine The Verge, questo introdurrebbe più di qualche interrogativo:

Per essere molto chiari, i veicoli elettrici tendenzialmente sono sempre più pesanti delle loro controparti con motore endotermico. Ma quello che molte persone tendono a dimenticare è che i veicoli più pesanti sono anche intrinsecamente più inquinanti, rispetto a quelli leggeri. E questo a prescindere da ciò che emettono (o non emettono) dal tubo di scappamento. Tutti i veicoli producono emissioni che non dipendono dal sistema di scarico: dall’usura dei pneumatici, passando per l’asfalto e ovviamente i freni. E questo è particolarmente vero per i veicoli elettrici, grazie al peso aggiuntivo delle loro batterie