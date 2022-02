Peacemaker è stato rinnovato per una seconda stagione

Dopo aver impressionato pubblico e critica per il suo tocco originale, la serie TV su Peacemaker è stata rinnovata per una seconda stagione. A rivelarlo è stato lo stesso James Gunn attraverso un messaggio su Twitter.

Qui sotto trovate il tweet di James Gunn con cui è stato annunciato il rinnovo di Peacemaker per una seconda stagione.

That’s right, #Peacemaker is coming back for Season Two. Thanks to Peter Safran, @JohnCena, our incredible cast & crew, our wildly supportive & lovely friends at @HBOMax – and mostly all of you for watching! @DCpeacemaker pic.twitter.com/wZSZBivrDQ

— James Gunn (@JamesGunn) February 16, 2022