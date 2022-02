Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Ryan Reynolds smentisce la sua presenza come Deadpool

Ryan Reynolds ha smentito la presenza del suo Deadpool in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, film Marvel in uscita a maggio.

Dopo che il trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha rivelato dei possibili indizi sulla presenza di Deadpool nel lungometraggio, ci ha pensato lo stesso interprete Ryan Reynolds a smentire questa possibilità.

Parlando a Variety l’attore è stato chiaro:

Non sono nel film, lo dico davvero. E non sto mentendo, lo giuro.

Dopo che Andrew Garfield ha continuamente smentito la sua presenza in Spider-Man: No Way Home, sembra difficile credere così facilmente alle parole di Ryan Reynolds su una sua possibile comparsata del suo Deadpool in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Vedremo se i prossimi contenuti dedicati al film offriranno nuovi indizi a riguardo.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è interpretato da Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Xochitl Gomez e Chiwetel Ejiofor, e uscirà nei cinema italiani il prossimo 4 maggio.

Questa la sinossi del lungometraggio:

Il film, collegato agli eventi di WandaVision e di Spider-Man: No Way Home, è un’emozionante corsa attraverso il Multiverso con Doctor Strange, il suo fidato amico Wong e Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch.

