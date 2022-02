Coyote vs. Acme: John Cena sarà protagonista del live-action Looney Tunes

La Warner Bros. ha messo in sviluppo il film live-action dei Looney Tunes intitolato Coyote vs Acme che avrà come protagonista John Cena.

I Looney Tunes torneranno in un film live-action Warner Bros. che, questa volta, avrà come protagonisti Willy il Coyote e Beep Beep dal titolo Coyote vs. Acme, e che, inoltre, avrà nel cast un personaggio come John Cena. Il film sarà diretto da Dave Green, e sarà tratto da una sceneggiatura di Samy Burch, che ha preso spunto da un articolo del The New Yorker.

Al centro di Coyote vs. Acme ci sarà il personaggio di Willy il Coyote che, dopo i suoi fallimenti con i prodotti Acme, decide di fare causa alla società. Willy se la dovrà vedere in questa situazione con il boss interpretato da John Cena, ma l’amicizia che nascerà tra il cartone ed il suo avvocato aumenterà la loro determinazione nel vincere questa causa.

A produrre il progetto ci saranno Chris DeFaria e James Gunn. Il film live-action uscirà il 21 luglio 2023. Il lungometraggio proseguirà il sodalizio tra Gunn e John Cena che, oltre a fare The Suicide Squad insieme, hanno di recente lavorato sulla serie TV su Peacemaker.

Mentre, per quanto riguarda i film dei Looney Tunes, l’anno scorso è uscito il secondo lungometraggio su Space Jam con Lebron James protagonista.