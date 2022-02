Steam Deck, il teardown di iFixit premia la console di Valve: “più semplice da riparare dei laptop”

I primi teardown della Steam Deck premiano la console di Valve. iFixit parla di operazioni di riparazione piuttosto semplici, grazie ad un design quasi modulare. Di fatto, spiega il canale YouTube, la Steam Deck è più semplice da riparare della stragrande maggioranza dei laptop moderni.

L’apertura della console è piuttosto semplice e non presenta grossi ostacoli. Una volta aperta la console troviamo componenti chiaramente etichettati e ben differenziati l’uno dall’altro, rendendo i rischi di danneggiare altre parti nel tentativo di sostituire o riparare uno specifico componente piuttosto bassi.

Riparare o sostituire una parte, infatti, non richiede quasi mai di doverne smontare delle altre. In alcuni casi (come per l’SSD) le operazioni di sostituzione richiedono un semplice cacciavite e nient’altro.

In conclusione, è evidente che la console è stata costruita tenendo ben a mente il suo target e rispettando il diritto alle riparazioni fai da te degli utenti.

Esistono comunque delle importanti eccezioni: alcune parti richiedono sicuramente un livello di esperienza più avanzato. Ad esempio – spiega iFixit – la batteria non è per nulla semplice da sostituire, mentre lo slot microSD e il connettore USB-C sono praticamente impossibili da riparare, essendo entrambe le parti saldate alla scheda madre. Per tutte queste ragioni, iFixit ha assegnato alla Steam Deck un voto di 7/10.