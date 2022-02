Star Trek 4: le riprese inizieranno a fine 2022, nel cast Chris Pine e Zachary Quinto

Le riprese di Star Trek 4 inizieranno entro quest’anno, e vedranno il ritorno del cast dei film precedenti, compresi Chris Pine e Zachary Quinto. Ad annunciare questa notizia è stata direttamente la casa di produzione Paramount Pictures, che ha anche confermato Matt Shakman alla regia, oltre al coinvolgimento dello stesso J.J. Abrams, che ha lavorato ad i capitoli precedenti.

La Paramount ha iniziato le trattative con tutti i membri del cast principale, dai già citati Chris Pine e Zachary Quinto, a Zoe Saldana, passando per Karl Urban, John Cho e Simon Pegg. Il regista Shakman ha fatto da supervisore alla sceneggiatura scritta da Josh Friedman (Snowpiercer) e Cameron Squires (WandaVision). I due hanno adattato una prima stesura realizzata da Lindsey Beer (Sierra Burgess is a Loser) e Geneva Robertson-Dworet (Captain Marvel).

I dettagli della storia non sono stari rivelati ora come ora, ma, sicuramente, considerando il coinvolgimento del cast della saga, il film dovrebbe riprendere le redini della narrazione da dopo Star Trek Beyond di Justin Lin. Ricordiamo che fino a qualche tempo fa si è parlato anche di un lungometraggio su Star Trek sceneggiato da Quentin Tarantino, che però non ha mai ricevuto il semaforo verde.