Star Trek – il film di Quentin Tarantino smontato da Rod Roddenberry: “Non puoi fare uno Star Trek in stile Le Iene”

Diversi appassionati non vedrebbero l’ora di gustarsi lo Star Trek concepito da Quentin Tarantino, ma c’è un personaggio autorevole che è di vedute completamente diverse: stiamo parlando del figlio di Gene Roddenberry, Rod, che ha criticato l’idea di Tarantino in una maniera particolare.

Ecco cosa ha dichiarato Rod Roddenberry sullo Star Trek di Quentin Tarantino:

Sono cresciuto con tanti fan che mi hanno parlato di come Star Trek li abbia ispirati. Il messaggio che viene dato da Star Trek è di ottimismo, ed io credo in questo. Se invece crei una storia che è solo azione non stiamo parlando di Star Trek, secondo la mia opinione. Questa è la differenza che corre con Star Wars, e ci sta che coesistano entrambi. E adoro il lavoro di Tarantino ed i suoi film. Cerco di tenere la mente aperta, e sarei curioso di leggere la sceneggiatura. Non credo però che uno Star Trek in versione Le Iene possa funzionare. Cerco comunque di tenere la mente aperta, e sono contento che ci siano persone che abbiano voglia di esplorare questo tipo di possibilità.