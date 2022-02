iPhone 13 Pro Max batte S22 Ultra e altri flagship nel campo della batteria

Come sempre, Apple ha presentato dei dispositivi che non si trovano solamente a offrire ottime performance sotto il campo dell’hardware, ma che traggono molto anche dall’ottimizzazione. Stiamo parlando nello specifico degli smartphone iPhone 13 della compagnia, con un focus in particolare negli iPhone 13 Pro Max, i quali hanno da poco avuto modo di dimostrare la propria supremazia rispetto ad altri modelli nel campo della batteria.

Fermandosi ai semplici rumor, ci si rende facilmente conto di come la compagnia scelga delle batterie meno capienti rispetto alla concorrenza per i suoi gioiellini, ma alla fine quello che importa davvero è la durata, dove gli iPhone 13 Pro Max risultano praticamente imbattuti, almeno stando a un test che li ha messi contro gli smartphone Pixel 6 Pro, Xiaomi 12 Pro, Galaxy S22 Ultra e infine Galaxy S21 Ultra.

Incredibilmente, il nuovo top-end targato Apple è riuscito a battere la lineup di tutti gli altri dispositivi per quel che riguarda la durata nel tempo, pur presentando la batteria più piccola se si prende in considerazione tutte quelle mostrate, oltre che un carico di lavoro identico. Stando inoltre al report ripreso da Wccftech, gli S22 Ultra vengono leggermente battuti dai loro predecessori, gli S21 Ultra, il che sottolinea un passo in avanti in tal senso non particolarmente marcato. Trovate qui di seguito i dati esatti presi in considerazione con nuovi device (non si prende in considerazione la vita nel tempo).

Pixel 6 Pro – 7 ore e 6 minuti

Xiaomi 12 Pro – 7 ore e 34 minuti

Galaxy S22 Ultra – 8 ore e 8 minuti

Galaxy S21 Ultra – 8 ore e 15 minuti

iPhone 13 Pro Max – 10 ore e 27 minuti

Staremo a vedere se nel corso dei prossimi mesi vedremo arrivare sul mercato dei gioiellini pronti a battere anche l’ottimizzazione dei iPhone 13 Pro Max grazie al supporto di qualche compagnia.