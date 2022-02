A Quiet Place 3: il nuovo film in sviluppo, l’uscita è prevista per il 2025

Il ViacomCBS Investor Day è stato l’occasione per la Paramount di presentare tutti i suoi prossimi progetti, e tra questi, uno dei più importanti riguarda la produzione di A Quiet Place 3, un nuovo capitolo della saga horror-thriller cinematografica sviluppata da John Krasinski. Lo stesso regista e interprete ne ha parlato durante l’Investor Day, annunciando che il film uscirà nel 2025.

A Quiet Place 3 sarà un lungometraggio svincolato dalla produzione dello spin-off che arriverà nelle sale cinematografiche nel 2023. Non è stato chiarito il coinvolgimento di John Krasinski per A Quiet Place 3 al di là del suo ruolo di produttore.

Mentre per quanto riguarda il film spin-off sappiamo che nasce da un’idea di John Krasinski che ha fatto la regia ed è stato protagonista dei primi due film. Sia Krasinksi che Emily Blunt non ritorneranno in questo nuovo capitolo della saga, che dovrebbe aprire le porte verso un universo narrativo che permetterà di raccontare altre storie legate al mondo di A Quiet Place. Il regista del film sarà Michael Sarnoski.

Il primo lungometraggio della saga è uscito nelle sale cinematografiche nel 2018.

